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Роберто хочет остаться в «Барсе». Он обсудит ситуацию с боссами клуба, а уже потом рассмотрит предложение от «Атлетико»

Серджи Роберто хочет прояснить свое положение в «Барселоне». На этой неделе руководство «Барселоны» встретится с представителем футболиста, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг него.

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