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Число погибших от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

Число погибших от удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

Число погибших в результате удара киевского режима по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек.ВСУ нанесли удар в субботу 3 февраля, в выходной день, когда обычно местные жители приходят в пекарню за свежим хлебом и выпечкой.

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