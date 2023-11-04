Набиуллина ответила, будут ли пенсии и зарплаты зачисляться в цифровых рублях

Граждане РФ должны сами решать, хотят ли они получать зарплаты, стипендии или пенсии в цифровом рубле, и этот выбор должен быть добровольным, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.
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