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"Важно не допустить переохлаждения экономики". Ключевые заявления Путина на ВЭФ

"Важно не допустить переохлаждения экономики". Ключевые заявления Путина на ВЭФ

В своей речи президент России назвал главный нынешний вызов для России и дал понять, кто мог быть помочь в решении украинского конфликта Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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