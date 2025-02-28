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ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотеки

ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотеки

Для этого необходимо облегчить переход заемщика на обслуживание ипотеки в другую кредитную организацию, а также внести изменения в закон «О потребительском кредите», считают в ведомстве Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить процедуру рефинансирования ипотечного кредита.

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