ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотеки

Для этого необходимо облегчить переход заемщика на обслуживание ипотеки в другую кредитную организацию, а также внести изменения в закон «О потребительском кредите», считают в ведомстве Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить процедуру рефинансирования ипотечного кредита.