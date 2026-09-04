Elementaree собрал в «авоське воспоминаний» школьные вкусы и игры из детства

К началу учебного года Elementaree выпустил специальный набор, посвящённый школьному детству. В нём собрали не только продукты для приготовления знакомых блюд, но и вещи, которые должны напоминать о школьных переменах и домашних десертах: «Морской бой» на листе в клетку, драже «Сахарные часики» и авоську.