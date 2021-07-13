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Репортаж из красной зоны. Ковид стал агрессивнее, а пациенты — моложе

Репортаж из красной зоны. Ковид стал агрессивнее, а пациенты — моложе

Резервный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» еще две недели назад принимал по 200 пациентов в день.

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Wlad Wlad
Медицина - это жизнь прожитая ВЗАЙМЫ у будущих поколений. Те кто не хочет умирать от Естественного Отбора обрекают Человечество на ВЫМИРАНИЕ от ВЫРОЖДЕНИЯ.
ирина Северова северова (гуляева)
Смрад , а что ты то еще живешь и всякую дрянь пишешь на сайте ? Ты старье из старья , не хочешь место освободить ? ... ведь медицина - это жизнь , прожита взаймы. Таблетки то жрешь , старый пень ?
Александр Цыбулькин
Сам себе плюсики ставишь, умник?
Wlad Wlad
Это чтобы таких Аленей как ты в ЧС отправлять - пошло, чмо.
Александр Иванов
Ну это хоть дураков научит!!иаклаудов придурошных!! Тот хоть был жив покабыла цела голова, на отечественных безголовых только смерть научит!!
виталий панов
Всё что написано правда! Я сам через это прошёл,и как говорится учился заново дышать.Сейчас намного лучше.И кто ещё не верит,что это очень страшное заболевание,не дай бог самому на себе испытать!
виталий панов
Всё что написано правда! Я сам через это прошёл,и как говорится учился заново дышать.Сейчас намного лучше.И кто ещё не верит,что это очень страшное заболевание,не дай бог самому на себе испытать!
Vasily Golov
Вышел из больницы,был привит. Домой принес Ковид.Сначала жена познала симптомы. Обоняние исчезло,кашель и температура выше норма.ПЦР положительный. Сегодня ПЦР у меня.Завтра придет результат,это означает Ковид в больнице разносят. Не пора ли наказать больницу,на карантин.Самоизоляция и тотальная ПЦР проверка.
Александр Цыбулькин
"Не пора ли наказать больницу,на карантин" - это как понимать надо?
Анатолий Лановой
А в больницу как попал, стоял в жесткой обороне против прививки? Вот и косит ковид дураков и тупоголовых.
bianka Белая
А как? Просто закрыть все больницы. Васька- то успели вылечить. Теперь он, как крыловская свинья под дубом, будет рылом корни подрывать.
Станислав Фатеев
это не ковид, это что-то другое... Это испытания оружия массового поражения, которое прикрывают несуществующим ковидом...
ирина Северова северова (гуляева)
Да. Да . Да . Согласна. Сама переболела тяжело . Это не болезнь . Это оружие . Первая проба пера и делается волнами , на разные возрастные группы. Когда я болела , то чувствовала , как-будно "чужой " живет в организме. Организм перестает подчиняться лекарствам , лечению. Существуешь ,как будто в ином измерении.
Natalija Osminina
Вы предлагаете этому "другому" дать другое название? Название "ковид" не нравится? Звучит некрасиво?
bianka Белая
Не-а. Просто, раз это оружие, а не болезнь, то бороться с ним нужно не лекарствами, а оружием- отстреливаться :) Эх, полным- полна коробочка, есть в ней идиоты разных сортов...
Natalija Osminina
Похоже, что есть те, которые и готовы отстреливаться.
bianka Белая
Я уже поняла, что у нас в стране не только пандемия ковида, но и стремительно набирающая темпы эпидемия дебилизма. Напрасно дебилизм считается незаразным, тут важно, на какую почву упадет.
Natalija Osminina
Обострение, это точно. Причем межсезонное.
Павел Еремеев
Болезнь тяжелая сам переболел, но не принимать антибиотики это бред, даже от пневмонии лечат первым делом антибиотиками, если бы мне не кололи их я бы умер первые три часа цитокинового шторма
ирина Северова северова (гуляева)
Я начала принимать антибиотики и стала выздоравливать . А сейчас антибиотики запретили . В чем дело ? Какая цель у властей ?
Сергей
Странный вопрос- цель властей уменьшить стадо дебилов. Вот вас например. Такое объяснение подойдёт?
Natalija Osminina
Уже миллиард раз писали, что антибиотики помогают при бактериальном заболевании, а коронавирус - вирусное, что понятно уже из названия. От вирусоа антибиотики не помогают. А назначют их при осложнениях, когда схватка микробиома с вирусом приводит к батерильным поражениям. а у кого-то НЕ приводит. Тогда и не назначют. Что тут непонятного?? Этой аксиоме уже лет 50.
ирина Северова северова (гуляева)
Спасибо за ответ . Порадовали.
ирина Северова северова (гуляева)
враки
Анжела Курова
Что враки? Вы бы хоть погуглили, прежде чем позориться.
Natalija Osminina
В смысле "враки"??? То, что при вирусных заболеваниях (ЛЮБЫХ!!) антибиотики не помогают, а только вредят? Вы этого не знали??? Есть воспаления легких с батериальной этиологии, а есть вирусной. И если у вас грипп вирусного происхождения (а он всегда вирусного), то антибиотики применяют только для лечения последующих ОСЛОЖНЕНИЙ, возникающих от гриппа, но не самого гриппа. Поразительно, что еще встречаются особи с дремучим невежеством.
Александр Цыбулькин
Почему "поразительно"? Это успехи власти в области дебилизации населения. Это достижение школы, средств массовой дезинформации и дебилизации, интернета, на страницах которого излагают свои сентенции северовы и им подобные. Когда жертва ЕГЭ прочтет пост кого-нибудь из них и Ваше сообщение, чья сторона будет ему ближе? Почти уверен, что не Ваша. Успехов.
ирина Северова северова (гуляева)
Меня спасли антибиотики. А гугли ты сама , умница
Natalija Osminina
)))
Анатолий Лановой
Ты прав, ибо болезни лечатся почти все, а вот дебилизм-это неизлечимая и очень заразная болезнь.
bianka Белая
Да что ей позора теперь бояться, когда мозги вытекли...
ирина Северова северова (гуляева)
Девки , вы взрослые , нормальные или придурки из подворотни ?
Анжела Курова
Это точно, она до такой степени зациклена на себе, что если ей антибиотик спас жизнь, как она считает, то и всем спасёт. А о том, какие осложнения у людей бывает после приёма антибиотиков, она знать не хочет. И ещё делает вид, что беспокоится о людях, на самом деле плевать ей на них.
bianka Белая
Ну так у нас каждый гражданин, независимо от образования, профессионально разбирается в двух вещах: медицине и управлении государством.
Игорь Кузнецов
Ещё и в футболе :-) Сделал прививку - спи спокойно. Я вот на кухню не лезу с советами, а в магазин со списком продуктов хожу. Каждый понимает в своём деле и отвечает за то, как он выполнил свою работу. Это в идеале.
Сергей
Итак, вести с полей битвы. Не далее как в пятницу, после работы съездил на малу. Родину. Там 11 дней назад померла от ковида бабушка жены брата, ну и тёща соответственно попёрлась на похороны, зачем попёрлась, одному богу известно.... Сейчас известно, если конечно апостол Пётр соизволил ему доложить. Аккурат через час с момента моего приезда и преставилась перед Петром. От короны естественно. Можете верить, можете не верить, сам в ахрене....
Мария
Коронобесие на марше. Если бы не ВОЗ, "пандемии" бы не было.
Александр Цыбулькин
В России не было бы эпидемии ковида, если бы правительство имело свою голову на плечах, а не только уши для выслушивания чужих рекомендаций. Уже 200 лет известно, что главное средство борьбы с эпидемией - строгий карантин. Как он организуется, написано в учебниках. У России было достаточно времени для подготовки и введения карантина, куда следовало направлять всех, кто прибывает в страну из-за границы. Самое главное - не допустить оккупации врагом территории страны. Параллельно можно, не спеша, создавать вакцины. Вместо этого придумали идиотскую самоизоляцию, которая и позволила вирусу распространиться. Могли отделаться легким испугом, теперь будем несколько лет терять людей, в том числе врачей, умирающих в ковидных больницах, будут страдать наши кошельки и нервы, ради обогащения буржуев. И чем больше упираются антипрививочники, тем дольше мы будем страдать, а буржуи обогащаться.
Михаил Ершов
Еге вас совсем дураком сделало.
Михаил Ершов
Солидарен! Почему то в Белоруссии и Швеции этой пиндемии нету! Там не носят масок и перчаток. А вот зачем это надо иуде обнуленному и иже с ним? Негодяи.
Jelena Paukner
Если в Белоруссии и Швеции нет пандемии, то зачем они своё население прививают? И не надо врать, масочный режим в Белоруссии ввели 18 ноября и до сих пор его никто не отменял , а в Швеции ношение масок - это добровольное дело, да и ограничения в связи с ковидом они вводили. Въезд в Белоруссию без ПЦР-теста грозит 10-дневным карантином, для въезда в Швецию он тоже необходим, если нет доказательств, что ты короной переболел или полностью привит.
bianka Белая
Карантин - это и есть изоляция. Чем вам не мила самоизоляция? Вы считаете, что население надо было согнать в карантинные лагеря и охранять с автоматами?
Lanka Lankina
А в чём иуде-то? Ваша злоба зашкаливает, судя по этому и ранее озвученным постам.
Natalija Osminina
По всему миру пандемия есть, а в вашей голове её нет. Может стоит обнулиться и переформатироваться?
вячеслав харченко
Где находятся такие волшебные больницы, "посчастливилось" полежать в травме, тот ещё трэш, с советских времен ничего не менялось и ремонтировалось.
Lanka Lankina
Хорош врать-то. Хотя Вы, наверное, на Украине "осчастливились"?
вячеслав харченко
Вы кто вообще? Меня радует непаханное поле ботов, смешных, нелепых, с дурацкими вопросами. Ресурс просто испохаблен.
Александр Ширай
Я 65+. В прошлом году вакцинировался от пневмонии, а в феврале Спутником от Ковида. Когда дети заразили, то пролежал дома 3 дня с температурой выше 38. Да, потом слабость продержалась неделю. Тест на ковид после этого отрицательный. Не понимаю тех, кто опасается прививки - последствия болезни намного хуже, чем последствия прививки.
Владимир Игнатьев
Да, звиздеть не мешки ворочать, лучше расказы о покорении космоса писать, правдоподобнее....
Андрей Медведников
Глупость человеческая безмерна - "Я болею, но вакцинироваться не буду." Почему тогда таких отказников государство еще должно бесплатно лечить? Вот и пусть лечатся за деньги!
Wlad Wlad
Просто интересно, чем больший УРОД, тем сильнее хочет жить. Особенно НЕЛЮДИ ЧАЙЛДФРИ.
ирина Северова северова (гуляева)
Смрад , прекрати жрать таблетки и жрать , вообще. Очисти планету. Ведь медицина - это жизнь,украденная у так любимых тобой , младенцев. Чайлдфри оказывают услугу космосу , планета загажена смрадом и перенаселена. Если ты это не понимаешь , то ты ДЕБИЛ. Ковид прореживает население , чтобы Земля просто выжила. Она уже задыхается от твоих злобных миазмов . Кстати , тебя с остальных сайтов вышвырнули ? Теперь здесь гадишь, болезный ?
bianka Белая
Считаю, что убежденных антипрививочников не госпитализировать. Нечего над врачами издеваться.Пусть Кирилл, 33 г, лечится дрма, имбирем, клюквой и чем хочет.

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