Репортаж из красной зоны. Ковид стал агрессивнее, а пациенты — моложе

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРепортаж из красной зоны. Ковид стал агрессивнее, а пациенты — моложе Резервный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» еще две недели назад принимал по 200 пациентов в день.Вернуться к статье539НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladМедицина - это жизнь прожитая ВЗАЙМЫ у будущих поколений. Те кто не хочет умирать от Естественного Отбора обрекают Человечество на ВЫМИРАНИЕ от ВЫРОЖДЕНИЯ.ирина Северова северова (гуляева)Смрад , а что ты то еще живешь и всякую дрянь пишешь на сайте ? Ты старье из старья , не хочешь место освободить ? ... ведь медицина - это жизнь , прожита взаймы. Таблетки то жрешь , старый пень ?Александр ЦыбулькинСам себе плюсики ставишь, умник?Wlad WladЭто чтобы таких Аленей как ты в ЧС отправлять - пошло, чмо.Александр ИвановНу это хоть дураков научит!!иаклаудов придурошных!! Тот хоть был жив покабыла цела голова, на отечественных безголовых только смерть научит!!виталий пановВсё что написано правда! Я сам через это прошёл,и как говорится учился заново дышать.Сейчас намного лучше.И кто ещё не верит,что это очень страшное заболевание,не дай бог самому на себе испытать!виталий пановВсё что написано правда! Я сам через это прошёл,и как говорится учился заново дышать.Сейчас намного лучше.И кто ещё не верит,что это очень страшное заболевание,не дай бог самому на себе испытать!VGVasily GolovВышел из больницы,был привит. Домой принес Ковид.Сначала жена познала симптомы. Обоняние исчезло,кашель и температура выше норма.ПЦР положительный. Сегодня ПЦР у меня.Завтра придет результат,это означает Ковид в больнице разносят. Не пора ли наказать больницу,на карантин.Самоизоляция и тотальная ПЦР проверка.Александр Цыбулькин"Не пора ли наказать больницу,на карантин" - это как понимать надо?Анатолий ЛановойА в больницу как попал, стоял в жесткой обороне против прививки? Вот и косит ковид дураков и тупоголовых.bianka БелаяА как? Просто закрыть все больницы. Васька- то успели вылечить. Теперь он, как крыловская свинья под дубом, будет рылом корни подрывать.СФСтанислав Фатеевэто не ковид, это что-то другое... Это испытания оружия массового поражения, которое прикрывают несуществующим ковидом...ирина Северова северова (гуляева)Да. Да . Да . Согласна. Сама переболела тяжело . Это не болезнь . Это оружие . Первая проба пера и делается волнами , на разные возрастные группы. Когда я болела , то чувствовала , как-будно "чужой " живет в организме. Организм перестает подчиняться лекарствам , лечению. Существуешь ,как будто в ином измерении.Natalija OsmininaВы предлагаете этому "другому" дать другое название? Название "ковид" не нравится? Звучит некрасиво?bianka БелаяНе-а. Просто, раз это оружие, а не болезнь, то бороться с ним нужно не лекарствами, а оружием- отстреливаться :) Эх, полным- полна коробочка, есть в ней идиоты разных сортов...Natalija OsmininaПохоже, что есть те, которые и готовы отстреливаться.bianka БелаяЯ уже поняла, что у нас в стране не только пандемия ковида, но и стремительно набирающая темпы эпидемия дебилизма. Напрасно дебилизм считается незаразным, тут важно, на какую почву упадет.Natalija OsmininaОбострение, это точно. Причем межсезонное.Павел ЕремеевБолезнь тяжелая сам переболел, но не принимать антибиотики это бред, даже от пневмонии лечат первым делом антибиотиками, если бы мне не кололи их я бы умер первые три часа цитокинового штормаирина Северова северова (гуляева)Я начала принимать антибиотики и стала выздоравливать . А сейчас антибиотики запретили . В чем дело ? Какая цель у властей ?СергейСтранный вопрос- цель властей уменьшить стадо дебилов. Вот вас например. Такое объяснение подойдёт?Natalija OsmininaУже миллиард раз писали, что антибиотики помогают при бактериальном заболевании, а коронавирус - вирусное, что понятно уже из названия. От вирусоа антибиотики не помогают. А назначют их при осложнениях, когда схватка микробиома с вирусом приводит к батерильным поражениям. а у кого-то НЕ приводит. Тогда и не назначют. Что тут непонятного?? Этой аксиоме уже лет 50.ирина Северова северова (гуляева)Спасибо за ответ . Порадовали.ирина Северова северова (гуляева)вракиАнжела КуроваЧто враки? Вы бы хоть погуглили, прежде чем позориться.Natalija OsmininaВ смысле "враки"??? То, что при вирусных заболеваниях (ЛЮБЫХ!!) антибиотики не помогают, а только вредят? Вы этого не знали??? Есть воспаления легких с батериальной этиологии, а есть вирусной. И если у вас грипп вирусного происхождения (а он всегда вирусного), то антибиотики применяют только для лечения последующих ОСЛОЖНЕНИЙ, возникающих от гриппа, но не самого гриппа. Поразительно, что еще встречаются особи с дремучим невежеством.Александр ЦыбулькинПочему "поразительно"? Это успехи власти в области дебилизации населения. Это достижение школы, средств массовой дезинформации и дебилизации, интернета, на страницах которого излагают свои сентенции северовы и им подобные. Когда жертва ЕГЭ прочтет пост кого-нибудь из них и Ваше сообщение, чья сторона будет ему ближе? Почти уверен, что не Ваша. Успехов.ирина Северова северова (гуляева)Меня спасли антибиотики. А гугли ты сама , умницаNatalija Osminina)))Анатолий ЛановойТы прав, ибо болезни лечатся почти все, а вот дебилизм-это неизлечимая и очень заразная болезнь.bianka БелаяДа что ей позора теперь бояться, когда мозги вытекли...ирина Северова северова (гуляева)Девки , вы взрослые , нормальные или придурки из подворотни ?Анжела КуроваЭто точно, она до такой степени зациклена на себе, что если ей антибиотик спас жизнь, как она считает, то и всем спасёт. А о том, какие осложнения у людей бывает после приёма антибиотиков, она знать не хочет. И ещё делает вид, что беспокоится о людях, на самом деле плевать ей на них.bianka БелаяНу так у нас каждый гражданин, независимо от образования, профессионально разбирается в двух вещах: медицине и управлении государством.Игорь КузнецовЕщё и в футболе :-) Сделал прививку - спи спокойно. Я вот на кухню не лезу с советами, а в магазин со списком продуктов хожу. Каждый понимает в своём деле и отвечает за то, как он выполнил свою работу. Это в идеале.СергейИтак, вести с полей битвы. Не далее как в пятницу, после работы съездил на малу. Родину. Там 11 дней назад померла от ковида бабушка жены брата, ну и тёща соответственно попёрлась на похороны, зачем попёрлась, одному богу известно.... Сейчас известно, если конечно апостол Пётр соизволил ему доложить. Аккурат через час с момента моего приезда и преставилась перед Петром. От короны естественно. Можете верить, можете не верить, сам в ахрене....ММарияКоронобесие на марше. Если бы не ВОЗ, "пандемии" бы не было.Александр ЦыбулькинВ России не было бы эпидемии ковида, если бы правительство имело свою голову на плечах, а не только уши для выслушивания чужих рекомендаций. Уже 200 лет известно, что главное средство борьбы с эпидемией - строгий карантин. Как он организуется, написано в учебниках. У России было достаточно времени для подготовки и введения карантина, куда следовало направлять всех, кто прибывает в страну из-за границы. Самое главное - не допустить оккупации врагом территории страны. Параллельно можно, не спеша, создавать вакцины. Вместо этого придумали идиотскую самоизоляцию, которая и позволила вирусу распространиться. Могли отделаться легким испугом, теперь будем несколько лет терять людей, в том числе врачей, умирающих в ковидных больницах, будут страдать наши кошельки и нервы, ради обогащения буржуев. И чем больше упираются антипрививочники, тем дольше мы будем страдать, а буржуи обогащаться.Михаил ЕршовЕге вас совсем дураком сделало.Михаил ЕршовСолидарен! Почему то в Белоруссии и Швеции этой пиндемии нету! Там не носят масок и перчаток. А вот зачем это надо иуде обнуленному и иже с ним? Негодяи.JPJelena PauknerЕсли в Белоруссии и Швеции нет пандемии, то зачем они своё население прививают? И не надо врать, масочный режим в Белоруссии ввели 18 ноября и до сих пор его никто не отменял , а в Швеции ношение масок - это добровольное дело, да и ограничения в связи с ковидом они вводили. Въезд в Белоруссию без ПЦР-теста грозит 10-дневным карантином, для въезда в Швецию он тоже необходим, если нет доказательств, что ты короной переболел или полностью привит.bianka БелаяКарантин - это и есть изоляция. Чем вам не мила самоизоляция? Вы считаете, что население надо было согнать в карантинные лагеря и охранять с автоматами?LLLanka LankinaА в чём иуде-то? Ваша злоба зашкаливает, судя по этому и ранее озвученным постам.Natalija OsmininaПо всему миру пандемия есть, а в вашей голове её нет. Может стоит обнулиться и переформатироваться?ВХвячеслав харченкоГде находятся такие волшебные больницы, "посчастливилось" полежать в травме, тот ещё трэш, с советских времен ничего не менялось и ремонтировалось.LLLanka LankinaХорош врать-то. Хотя Вы, наверное, на Украине "осчастливились"?ВХвячеслав харченкоВы кто вообще? Меня радует непаханное поле ботов, смешных, нелепых, с дурацкими вопросами. Ресурс просто испохаблен.Александр ШирайЯ 65+. В прошлом году вакцинировался от пневмонии, а в феврале Спутником от Ковида. Когда дети заразили, то пролежал дома 3 дня с температурой выше 38. Да, потом слабость продержалась неделю. Тест на ковид после этого отрицательный. Не понимаю тех, кто опасается прививки - последствия болезни намного хуже, чем последствия прививки.Владимир ИгнатьевДа, звиздеть не мешки ворочать, лучше расказы о покорении космоса писать, правдоподобнее....АМАндрей МедведниковГлупость человеческая безмерна - "Я болею, но вакцинироваться не буду." Почему тогда таких отказников государство еще должно бесплатно лечить? Вот и пусть лечатся за деньги!Wlad WladПросто интересно, чем больший УРОД, тем сильнее хочет жить. Особенно НЕЛЮДИ ЧАЙЛДФРИ.ирина Северова северова (гуляева)Смрад , прекрати жрать таблетки и жрать , вообще. Очисти планету. Ведь медицина - это жизнь,украденная у так любимых тобой , младенцев. Чайлдфри оказывают услугу космосу , планета загажена смрадом и перенаселена. Если ты это не понимаешь , то ты ДЕБИЛ. Ковид прореживает население , чтобы Земля просто выжила. Она уже задыхается от твоих злобных миазмов . Кстати , тебя с остальных сайтов вышвырнули ? Теперь здесь гадишь, болезный ?bianka БелаяСчитаю, что убежденных антипрививочников не госпитализировать. Нечего над врачами издеваться.Пусть Кирилл, 33 г, лечится дрма, имбирем, клюквой и чем хочет.Комментировать
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