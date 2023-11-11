Алексей Кочетков возмущён тем, что диаспоры учат русских людей жизни. Он забил тревогу, указав на то, что, по сути, этническая мафия проникает в школы России.
Диаспоры учат русских жизни: Этническая мафия проникает в школы
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Без собственной единой божественной, социальной и патриотический морали нас будет разъедать изнутри чужая и чуждая мораль. Правительство увлечено экономикой и этой суперпроблемы не замечает.
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23 час.
ШКИПЕР
Диаспор не должно быть по определению ,есть посольства ,консульства стран ,откуда приехали мигранты. Диаспоры это ОПГ !
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22 час.
Александр
Этот псевдо-русский "Царь-град" в своём репертуаре.Что плохого в сотрудничестве?
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22 час.
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