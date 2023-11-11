Диаспоры учат русских жизни: Этническая мафия проникает в школы

Валерий Евстафьев Без собственной единой божественной, социальной и патриотический морали нас будет разъедать изнутри чужая и чуждая мораль. Правительство увлечено экономикой и этой суперпроблемы не замечает.

ШКИПЕР Диаспор не должно быть по определению ,есть посольства ,консульства стран ,откуда приехали мигранты. Диаспоры это ОПГ !