Неделя с 14 по 20 октября: Как китайский гороскоп влияет на вашу судьбу? Ирэн ОрлонскаяНа предстоящей неделе, с 14 по 20 октября 2024 года, астролог Маргарита Богатова предсказывает спокойный период, в который лучше избегать излишней активности и резких действий.
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