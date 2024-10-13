Неделя с 14 по 20 октября: Как китайский гороскоп влияет на вашу судьбу? Ирэн ОрлонскаяНа предстоящей неделе, с 14 по 20 октября 2024 года, астролог Маргарита Богатова предсказывает спокойный период, в который лучше избегать излишней активности и резких действий.