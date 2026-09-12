Reuters: В КНДР появляются роскошные торговые центры и курорты

Роскошные торговые центры, а также пляжные и горнолыжные курорты появляются по всей КНДР в последние годы, в стране наблюдается рост потребления разнообразных товаров и услуг, передает агентство Рейтер.
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