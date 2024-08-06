Полковник назвал причину неэффективности F-16

Американские истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО), заявил в разговоре с «Лентой.
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