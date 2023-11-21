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Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

1. Сборная России разгромила Кубу в Волгограде – 8:0 (32 удара!)! Все голы забили разные игроки, Сергей Пиняев мог стать девятым, но не реализовал пенальти за снос Соболева.

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