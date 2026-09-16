Депутаты Сейма предложили провести марш независимости во Львове

Польские правые депутаты предлагают провести во Львове марш ко Дню независимости 11 ноября, чтобы поддержать соотечественников.
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