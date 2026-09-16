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Царьград

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Депутаты Сейма предложили провести марш независимости во Львове

Депутаты Сейма предложили провести марш независимости во Львове

Польские правые депутаты предлагают провести во Львове марш ко Дню независимости 11 ноября, чтобы поддержать соотечественников.

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