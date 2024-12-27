17-летний петербуржец на «Мерседесе» устроил ДТП с возгоранием на Планерной Несовершеннолетний житель Петербурга решил прокатиться с «огоньком» и в результате лишился дорогой иномарки.
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17-летний петербуржец на «Мерседесе» устроил ДТП с возгоранием на Планерной Несовершеннолетний житель Петербурга решил прокатиться с «огоньком» и в результате лишился дорогой иномарки.