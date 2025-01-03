Yonhap: следователи прекратили попытки арестовать президента Южной Кореи

Global Look Press/Albert Nieboer/Royal Press Europe Сотрудники Управления по расследованию преступлений высокопоставленных государственных чиновников прекратили попытки арестовать отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля после неудачных попыток попасть в его резиденцию.
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