Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • mullonen
    Да темы какие-то... для слепых даунов с незаконченным начальным. Интересная аналитика редкость.Русских будут уби...
  • Олег Самойлов
    Привет, дорогой! Что-то давно не встречал тебя в МТ! Может просто по темам не пересекались?..Русских будут уби...
  • mullonen
    Кст... Привет!Русских будут уби...

Это называется - заметать следы

Это называется - заметать следы

Бундесвер пытается помешать распространению записи беседы немецких военных, обсуждавших удары по Крымскому мостуТо есть потомки фашистов обсуждают как бы по тихому с помощью своих ракет и своих (немецких) специалистов нанести удар по российской стратегической инфраструктуре.

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