Тысячи петербуржцев собрались на Рождество в Казанском соборе (фото, видео)

У храма за полчаса до богослужения выстроилась огромная очередь. Тысячи петербуржцев, в том числе представители городских властей — губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский, — пришли на рождественское богослужение в Казанский собор.
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