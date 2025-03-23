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Напряжение в окружении Трампа из-за частых интервью Маска в СМИ

Напряжение в окружении Трампа из-за частых интервью Маска в СМИ

Окружение президента США Дональда Трампа обеспокоено частыми комментариями Илона Маска в СМИ, поскольку они противоречат политике Трампа по социальному обеспечению и вызывают тревогу в Республиканской партии.

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