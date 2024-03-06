Полковник Ходарёнок оценил, как Киев может остановить СВО

Военный специалист, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что решение о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов вместо единого Западного округа было принято для укрепления безопасности на западных границах России.
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