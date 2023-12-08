Кевин Костнер уже закрутил новый роман

Актер вполне оправился от своего развода. Кевин Костнер завел новую подружку LEGION-MEDIALEGION-MEDIA68-летнему Кевину Костнеру на удивление быстро удалось прийти в себя после скандального расторжения своего брака.
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