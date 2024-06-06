Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина не может рассчитывать на «контрнаступ 2.0» раньше следующего года

Украина не может рассчитывать на «контрнаступ 2.0» раньше следующего года

Украина не может рассчитывать на очередной «контрнаступ» раньше следующего года. И то, этот процесс зависит от большого количества факторов, ключевым из которых является продолжение финансирования и обеспечения со стороны США.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
И - ГЛАВНОЕ! - ЛЮБАЯ &quot;подготовка&quot; любого &quot;укро-контрнаступа&quot;, это провальное дело. Как и сам &quot;конрнаступ&quot; (ЛЮБОЙ!!).  Потому что Россия не спит, Россия учится, Россия побеждает - пусть медленно, но верно!
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