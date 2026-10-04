Командование на МКС перешло к космонавту Роскосмоса Петру Дуброву

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Астронавт NASA Джессика Меир из состава миссии Crew-12, вскоре покидающей Международную космическую станцию (МКС), передала командование орбитальной станцией космонавту Роскосмоса Петру Дуброву.
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