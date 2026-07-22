Диетолог Дианова назвала ореховый йогурт продуктом для сердца

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что ферментированные напитки из орехов могут поддерживать здоровье сердца, помогать контролировать сахар и улучшать усвоение минералов, передает Общественная Служба Новостей.
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