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Диетолог Дианова назвала ореховый йогурт продуктом для сердца

Диетолог Дианова назвала ореховый йогурт продуктом для сердца

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что ферментированные напитки из орехов могут поддерживать здоровье сердца, помогать контролировать сахар и улучшать усвоение минералов, передает Общественная Служба Новостей.

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