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Царьград

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Петербург передал Кубе скорые и «Ладу Искру» на фоне кризиса

Петербург передал Кубе скорые и «Ладу Искру» на фоне кризиса

Переданные Петербургом Кубе автомобили скорой помощи и седан «Лада Искра» с августа находились в порту Мариэль, но из-за энергетического кризиса их разгрузка задержалась до 5 октября.

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