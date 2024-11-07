Терапевт предупредила об опасности бесконтрольного применения капель для носа

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская рассказала «Известиям» 7 ноября о том, чем опасно привыкание к сосудосуживающим каплям для носа.
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