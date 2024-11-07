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Терапевт предупредила об опасности бесконтрольного применения капель для носа

Терапевт предупредила об опасности бесконтрольного применения капель для носа

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская рассказала «Известиям» 7 ноября о том, чем опасно привыкание к сосудосуживающим каплям для носа.

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