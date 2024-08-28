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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акционеры Qiwi утвердили смену названия на NanduQ

Акционеры Qiwi утвердили смену названия на NanduQ. Переименоваться компания решила после того, как американская биржа Nasdaq уведомила ее о делистинге депозитарных акций, сославшись на пункт, который позволяет это сделать, даже если бумаги соответствуют всем условиям.

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