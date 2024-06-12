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Дементьев напомнил о вкладе Тэллона в успехи «Флориды»: «Когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт, многие были ошеломлены. Сегодня мы видим, кто был прав»

«В НХЛ есть уникальный человек, в прошлом великолепный хоккеист, Дэйл Тэллон. Он был генеральным менеджером «Чикаго», но в начале одного из сезонов команда не показывала нужного результата, и он был уволен.

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