Дементьев напомнил о вкладе Тэллона в успехи «Флориды»: «Когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт, многие были ошеломлены. Сегодня мы видим, кто был прав»

«В НХЛ есть уникальный человек, в прошлом великолепный хоккеист, Дэйл Тэллон. Он был генеральным менеджером «Чикаго», но в начале одного из сезонов команда не показывала нужного результата, и он был уволен.
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