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Появились первые снимки нового китайского тяжелого ударного вертолета

Появились первые снимки нового китайского тяжелого ударного вертолета

Одна из первых фотографий нового китайского ударного вертолета, по слухам получившего обозначение Z-21 / © Weibo Конструкция тяжелого ударного вертолета, во многом схожа по концепту с американским AH-64 Apache и, по-видимому, разработана на основе китайского многоцелевого транспортного вертолета общего назначения Z-20.

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