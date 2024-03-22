Появились первые снимки нового китайского тяжелого ударного вертолета

Одна из первых фотографий нового китайского ударного вертолета, по слухам получившего обозначение Z-21 / © Weibo Конструкция тяжелого ударного вертолета, во многом схожа по концепту с американским AH-64 Apache и, по-видимому, разработана на основе китайского многоцелевого транспортного вертолета общего назначения Z-20.