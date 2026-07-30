Противник выбит из села Анискино в Харьковской области Российская армия, вопреки утверждениям киевской пропаганды, продолжает уверенное наступление, освобождая в.
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Противник выбит из села Анискино в Харьковской области Российская армия, вопреки утверждениям киевской пропаганды, продолжает уверенное наступление, освобождая в.
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