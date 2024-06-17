Александра Трусова стала невестой фигуриста Макара Игнатова

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, двукратная чемпионка России и призер чемпионатов мира и Европы, 19-летняя фигуристка Александра Трусова стала невестой своего коллеги по спорту, фигуриста Макара Игнатова.