Восточный экономический форум в 2027 году организуют с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Точные даты назвали представители Фонда Росконгресс.
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