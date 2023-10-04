FT: Украина могла бы получить от Евросоюза за 7 лет 186 млрд евро

В случае вступления Украины в Евросоюз Киев мог бы получить от объединения в течение 7 лет около 186 миллиардов евро, пишет 4 октября газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки ЕС.
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