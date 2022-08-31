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Явлинский: Горбачев дал сотням миллионов россиян свободу

Явлинский: Горбачев дал сотням миллионов россиян свободу

Российский государственный и политический деятель, руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что последний секретарь КПСС Михаил Горбачев, который скончался 30 августа в московской больнице, подарил свободу сотням миллионов людей.

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