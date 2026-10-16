Новый Tesla Roadster вызвал интерес у президента США Дональда Трампа. Американский лидер положительно отозвался о летающем спорткаре, представленном компанией Илона Маска, однако не стал заранее обещать, что лично поднимется на нём в воздух.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым