Миронов предложил ввести сертификаты для многодетных и малообеспеченных семей на оплату школьных расходов

Глава партии "Справедливая Россия за правду" Сергей Миронов призвал российское правительство предоставить многодетным и малообеспеченным семьям сертификаты на сумму 30 000 рублей на покупку школьной формы, учебников и других необходимых предметов к началу нового учебного года.
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