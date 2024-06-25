Миронов предложил ввести сертификаты для многодетных и малообеспеченных семей на оплату школьных расходов

Глава партии "Справедливая Россия за правду" Сергей Миронов призвал российское правительство предоставить многодетным и малообеспеченным семьям сертификаты на сумму 30 000 рублей на покупку школьной формы, учебников и других необходимых предметов к началу нового учебного года.