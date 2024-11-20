ФСБ задержали гражданина ФРГ Гайдука, причастного к подрыву в Калиниграде

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калиниграде в марте этого года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики, сообщает ТАСС.
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