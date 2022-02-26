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Украина – це Россия

Украина – це Россия

Почему нельзя вестись на идею переговоров Вообще то, что Россия сейчас делает на Украине, надо было сделать 30 лет назад, когда народ был повсюду ещё единым и советским, а Россия и Украина воспринимались не как две разных страны, а как одна, по недоразумению или по преступному умыслу разделанная искусственно на два государства, в границу между которыми никто не верил.

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