Экс-полковник СБУ: Мобилизованные из сёл украинцы не хотят воевать за распроданную страну

Мобилизованные из украинских сел мужчины не знают, за что воевать на фронте, поскольку земля и недра уже проданы иностранным компаниям, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу Politeka.
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