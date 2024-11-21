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Картина дня. Финансы

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Экс-полковник СБУ: Мобилизованные из сёл украинцы не хотят воевать за распроданную страну

Экс-полковник СБУ: Мобилизованные из сёл украинцы не хотят воевать за распроданную страну

Мобилизованные из украинских сел мужчины не знают, за что воевать на фронте, поскольку земля и недра уже проданы иностранным компаниям, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу Politeka.

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