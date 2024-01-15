Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В столице работают точки сбора подписей в поддержку президента Сегодня в Москве о своей поддержке кандидатуры действующего президента заявил российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников.
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