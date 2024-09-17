Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Жидовские твари будут накмзанны за эти терракты.жидяиль.это недо страна террорист как и усраина хохловия.После теракта в Л...
  • Вова Рябов
    Ну Украина под вопросомАльянс России обр...
  • Вова Рябов
    Идёт война запада против России.чего ждёмАтака на арсенал ...

Пронзительное откровение ветерана "Вагнера" о курском вторжении: "Есть полное ощущение предательства"

Пронзительное откровение ветерана "Вагнера" о курском вторжении: "Есть полное ощущение предательства"

Ветеран ЧВК "Вагнер", боец из самого опасного подразделения группы дал откровенное интервью и рассказал об обстановке на фронте - что происходит и какие меры необходимо принимать в срочном порядке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Ситуация с нападением хохлов на Курск - это не предательство в его классическом понимании. Здесь смесь разгильдяйства, &quot;шапкозакидательства&quot; и обычного воровства. Никто, естественно, специально не создавал хохлам идеальные условия для вторжения. Просто так - все само собой получилось. Как обычно &quot;никто не виноват&quot;, хотя война идет третий год и всем все понятно, что это не СВО, а полноценная война, когда враг может ударить везде, где почувствует слабину. Но, видимо нашим генералам и тем, кто сидит в Кремле ЭТО не понятно. Печально...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх