Пронзительное откровение ветерана "Вагнера" о курском вторжении: "Есть полное ощущение предательства"

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Василий Васильев

Ситуация с нападением хохлов на Курск - это не предательство в его классическом понимании. Здесь смесь разгильдяйства, "шапкозакидательства" и обычного воровства. Никто, естественно, специально не создавал хохлам идеальные условия для вторжения. Просто так - все само собой получилось. Как обычно "никто не виноват", хотя война идет третий год и всем все понятно, что это не СВО, а полноценная война, когда враг может ударить везде, где почувствует слабину. Но, видимо нашим генералам и тем, кто сидит в Кремле ЭТО не понятно. Печально...