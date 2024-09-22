«Хезболла» заявила, что ответила на взрывы пейджеров ударом по ВПК Израиля

Боевики ливанского движения «Хезболла» заявили, что в ответ на недавние массовые кибератаки с использованием пейджеров в своей стране со стороны Израиля, ответили ударом по их военно-промышленному комплексу.
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