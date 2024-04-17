Педагог из Алтуфьева стала финалистом конкурса педагогического мастерства

Учитель истории и обществознания из школы № 1370 в Алтуфьеве Анна Цитульская стала финалистом Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в номинации «Учитель года».
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