В продаже появился ранний ГАЗ «Соболь», простоявший в гараже 20 лет

В Нижнем Новгороде готовы расстаться с «капсульным» однообъёмником 1999 года выпуска. Продавец утверждает, что пассажирский ГАЗ-2217 с 2004 года хранился в отапливаемом подвале, а после простоя заменили шланги, помпу, масла и охлаждающую жидкость.
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