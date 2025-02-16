В продаже появился ранний ГАЗ «Соболь», простоявший в гараже 20 лет

В Нижнем Новгороде готовы расстаться с «капсульным» однообъёмником 1999 года выпуска. Продавец утверждает, что пассажирский ГАЗ-2217 с 2004 года хранился в отапливаемом подвале, а после простоя заменили шланги, помпу, масла и охлаждающую жидкость.