Михаил Развожаев: Промышленные альпинисты привели в порядок визитную карточку Севастополя — памятник затопленным кораблям

Промышленные альпинисты привели в порядок визитную карточку Севастополя — памятник затопленным кораблямРаботы выполнили аттестованные специалисты, специализирующиеся на реставрации объектов культурного наследия.
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