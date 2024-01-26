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Китай надеется, Москва и Киев приложат все усилия для урегулирования кризиса

Китай надеется, Москва и Киев приложат все усилия для урегулирования кризиса

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь, комментируя крушение сбитого украинскими военными военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, выразил надежду, что Россия и Украина приложат усилия для урегулирования украинского конфликта и прекратят сражения как можно скорее.

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