Китай надеется, Москва и Киев приложат все усилия для урегулирования кризиса

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь, комментируя крушение сбитого украинскими военными военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, выразил надежду, что Россия и Украина приложат усилия для урегулирования украинского конфликта и прекратят сражения как можно скорее.