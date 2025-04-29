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Наш мальчик никогда не будет Владимиром

Наш мальчик никогда не будет Владимиром

Приветствую уважаемую редакцию! Я вдруг вспомнил, что 22 апреля – день рождения Ленина. В связи с этим хочу рассказать один реальный случай.

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Комментарии
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Сергей Рахвалов
Поэтому нет и коментариев , что не продолжили счастливый конец.  Вроде того что хозяева не просто оплатили, а предложили имея возможность создать...
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6 час.
Владимир Алтайцев
Бабка у сантехника  явно  была  из своры  ингершлюхи.
Ответить
2 час.
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