Приветствую уважаемую редакцию! Я вдруг вспомнил, что 22 апреля – день рождения Ленина. В связи с этим хочу рассказать один реальный случай.
Наш мальчик никогда не будет Владимиром
Комментарии
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Сергей Рахвалов
Поэтому нет и коментариев , что не продолжили счастливый конец. Вроде того что хозяева не просто оплатили, а предложили имея возможность создать...
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6 час.
Владимир Алтайцев
Бабка у сантехника явно была из своры ингершлюхи.
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2 час.
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