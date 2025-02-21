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Царьград

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Российские силы ликвидировали иностранных наёмников ВСУ под Константиновкой

Российские силы ликвидировали иностранных наёмников ВСУ под Константиновкой

Российские силовые структуры ликвидировали иностранных наёмников ВСУ при попытке эвакуации из Константиновки.

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