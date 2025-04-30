НРА: рост страхового сектора продолжится в 2025 г. несмотря на неопределенность

Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует положительное развитие страхового сектора в 2025 году, несмотря на продолжающуюся неопределенность в макроэкономической и геополитической ситуации, говорится в обзоре организации.
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