«Интер» отдал Аслани в аренду

Миланский «Интер» официально объявил об уходе полузащитника сборной Албании Кристьяна Аслани.Миланский «Интер» официально объявил об уходе полузащитника сборной Албании Кристьяна Аслани.
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