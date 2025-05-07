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Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается

Признание Крыма российским де-юре: почему вопрос не решается

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским де-юре не может произойти на таких условиях, что другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будут считаться российскими лишь де-факто.

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